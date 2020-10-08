Череповчанин обокрал 13 пенсионеров, ветеранов и инвалидов и получил условное

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В Череповце 3,5 года лишения условно с испытательным сроком 3 года получил мужчина, обокравший 13 стариков. 25-летний уроженец Тюменской области выбирал жертв попроще для себя. Многие из них были ветеранами Великой Отечественной войны и инвалидами.

По заявлению обвиняемого, он пару лет назад переехал в Череповец и был без денег, поэтому решил обирать пенсионеров исключительно родившихся раньше 1946 года. Первой его жертвой, по официальным данным, стала 92-летняя череповчанка в сентябре 2018 года. Вор представился сотрудником пожарного надзора и пока старушка искала документы, он забрал ее сумку.

Пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области сообщила, что подсудимый раскаялся и возместил материальный ущерб полностью. Указывается, что суд учел мнения потерпевших при принятии решения.