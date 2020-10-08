Поезда-убийцы в центре Вологды: за 10 лет 6 смертей и 90 "инцидентов"

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В Вологде общественная организация «Гражданин 35» требует установить пешеходный мост над железнодорожными путями, что в районе улиц Товарной и Гагарина. Пути разделяют центр города, ближайший обход - Ленинградский мост, а это минимум полкилометра по прямой (путям?).

Очень часто на переходе останавливаются грузовые составы и людям приходится ждать десятки минут. Многие проходят там из дома на работу, в школу, на учебу. Некоторые рискуют и пролезают над и под составами. И лишаются жизни. При этом никакого звукового или светового оповещения при приближении поезда на самом переходе не срабатывает. Были смертельные случаи с велосипедистами и пешеходами в наушниках, попавшими под состав.

По данным Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте с 2007 по 2017 годы на данном переходе погибло 6 человек, всего произошло 90 инцидентов. Три года назад активисты собрали 300 подписей за надземный переход. Инициативы направили мэру и главе города, но поддержки проект не получил.

В этом году общественники собираются собрать более 1000 подписей и отправить обращение в администрацию и РЖД.

Однако, хотелось бы чтобы вологжанам оставили возможность не взбираться лишний раз по лестнице, если состава на путях нет.