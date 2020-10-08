62 вологжанина заразились COVID-19, появилась информация о погибшем

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Количество заболевших коронавирусом ежедневно растет. На 8 октября +63 жителя области подхватили опасную инфекцию. В Череповце 26 зараженных за сутки, в Вологде 19. Всего на территории области 5071 подтвержденный случай COVID-19. Выздоровевших за последний день - 63 человека.

От пандемии скончались 50 вологжан. Пресс-служба правительства области рассказала подробности последней трагедии. Погиб 65-летний череповчанин. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, подключили к аппарату ИВЛ. Врачи вели комплексную терапию в соответствии с методическими рекомендациями для COVID-19, но спасти мужчину не удалось.

Напомним, что на Вологодчине продлили режим повышенной готовности до 30 ноября. Кроме того, работающим вологжанам старше 65 лет не перешедшим на удаленную работу и не находящимся в отпусках продлили листки нетрудоспособности на две недели.