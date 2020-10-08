Председатель вологодского ЗСО подхватил коронавирус

Андрей Луценко Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области признался в положительном тесте на коронавирусную инфекцию. Андрей Луценко ушел на карантин и сообщил вчера об этом в соцсетях.

Чиновник рассказал, что тест делает при каждой поездкой в районы, т.к. несет перед людьми ответственность. Продолжать работать председатель собирается удаленно, из обязательного домашнего карантина. По словам зараженного, болезнь проходит бессимптомно.