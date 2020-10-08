Губернатор Вологодчины ждет острых вопросов от студентов

Кадр Вологда.Регион

Пресс-служба Правительства Вологодской области сообщила о просьбе губернатора. Он призвал студентов спросить его о наболевшем, желательно в видеоформате. Вопросы необходимо опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #СпросиГубернатора. На вопросы глава региона собирается ответить на своей официальной страничке и на «Прямой линии с Губернатором».

Олег Кувшинников заявил, что ему интересно узнать, чем живет студенчество сегодня и что волнует молодых людей. Губернатор добавил: "Буду рад, если мой личный опыт поможет вам стать успешнее".

Прямая линия состоится 14 октября с 18:30. Трансляция будет проходить по региональным телеканалам и в соцсетях в течение двух часов.