Череповецкая школа получила 6 млн рублей на ИТ

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Школа №17 Череповца получила крупный грант на реализацию модели сетевого взаимодействия в системе ШКОЛА - ВУЗ - ПРЕДПРИЯТИЕ в условиях цифровой экономики. Проект, на который выделили более 6 млн рублей, поможет школьникам с профориентацией, развитием креативного инженерного мышления, проектной деятельности, творческими способностями, навыками командной работы.

В учебном заведении оборудовали цифровую лабораторию «Инженер 2.0». С 5 класса можно пройти курсы «Промышленный дизайн», «Информационные технологии», «Профессии будущего» и другие.

Занятия дополнительного образования включают в себя «Робототехнику», «Дискретную математику», «Инженерную графика», «3D-моделирование и прототипирование», «Геометрию в фокусе».