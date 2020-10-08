В Вологде таксист заснул за рулем: пассажир был в шоке

- Фото: Областной УГИБДД

В областной столице уставший таксист уснул прямо во время рейса и попал в ДТП. Авария произошла рано утром в минувшую среду.

28-летний водитель задремал за рулем и врезался на Фольксвагене Поло в стоящие на парковке Ладу Калину и Киа Сид. Инцидент случился в микрорайоне Водники, около дома № 34 по улице Пугачева в 5:30 утра.

К счастью, на улице в такое время было мало машин и пешеходов. Трагедии удалось избежать. Однако невыспавшийся таксист вёз пассажира - тот в результате аварии пострадал и отправлен на амбулаторное лечение.