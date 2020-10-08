В Белом озере из-за недостатка кислорода погиб ёрш

Фото: группа «Онлайн-Белозерск» Фото: vk.com

Губернатор Вологодчины потребовал назвать причину массовой гибели рыбы в Белом озере. Неладное начали замечать местные жители еще в августе этого года. В водоеме умерли рыбы исключительно одного вида - ерши. Объяснение оказалось еще фантастичней.

Сотрудники Вологодского филиала ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» провели проверку воды и сделали вывод: причиной массовой гибели ерша является резкое сокращение концентрации растворенного кислорода в воде. Рыба задохнулась!

Специалисты исследовали пробы фитопланктона с озера. Скорее всего, на мелководных участках озера снизилась концентрация О2 из-за отмирания некоторых групп фитопланктона. Там сильно прогрелась вода. По мнению ученых, это естественные факторы.

На предмет нечистот обследовали берег водоема, однако мест сброса не обнаружено. По словам главы Белозерского района, гибель ерша фиксируется практически каждый год в жару.