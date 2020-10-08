Две иномарки переломило в смертельном ДТП на федеральной трассе А-114

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На территории Устюженского района сегодня ночью случилась смертельная авария. На 254 км федеральной трассы Вологда – Новая Ладога в половину третьего разбились две иномарки. Шевроле Лачетти с 55-летним мужчиной столкнулась с Тойотой Лэнд Крузер, за рулем сидел 57-летний водитель.

Автомобили перекрутились на дороге, легли на бок. Повреждения ужасны. Водитель Шевроле погиб на месте от полученных травм. Двух пассажиров другой машины и водителя госпитализировали с травмами различной тяжести, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

На данный момент специалисты пытаются установить обстоятельства произошедшей трагедии.