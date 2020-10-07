Мишку, переплывающего реку Сухону, засняли на видео

Фото очевидца, страница ВК "Светлое Будущее" Фото: vk.com

Вологжанам удалось заснять с лодки плывущего медведя. Фантастическое видео выложили в соцсети.

Косолапый переплывал реку Сухону у посёлка Знаменское в Междуреченском районе Вологодчины. Местные жители плыли на моторках, когда им повстречался медведь, принимающий водные процедуры.

Лаконичное описание видео гласит: «Река Сухона – 405 км». Автор позже прокомментировал развязавшийся у зрителей спор: «Это Знаменское, выше Мотырей в двух километрах».

Другой житель Междуреченского района рассказал о встрече с хозяином леса в августе. Он пошел за грибами, а когда в сумерках возвращался - на дороге встретился медведь. Пришлось спасаться у рыбаков. Когда осмотрел машину - оказалось, что мишутка похозяйничал... Вероятно, прыгал по крыше, оторвал бампер, выбил стекло и разбросал содержимое багажника. Автомобиль исцарапан и помят.