Несдержанный вологжанин заплатит крупный штраф за наезд на сотрудника ДПС

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В Вологде суд вынес решение по делу о наезде на сотрудника ДПС. Конфликт с правоохранителем возник 18 июля на улице Яшина в областной столице.

38-летнего мужчину на Шевроле Ланос остановил патруль. Водитель не был пристегнут. При проверке документов оказалось, что и права просрочены. Пройти для составления протокола автомобилист отказался, более того, ударил инспектора по руке, толкнул, сел в авто и проехался по ноге противника. Полицейский испытал боль и получил кровоподтек.

Мужчина совершил преступление впервые. Вину свою признал, в содеянном раскаялся и даже принес извинения.

Изучив все обстоятельства дела, суд решил назначить невоздержанному мужчине наказание в виде штрафа на 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.