В Вологодской области почтальон выдала пенсию билетами "Банка приколов"

В Вологодской области циничная почтальонка подменила пенсию билетами банка приколов. 35 тысяч мошенница забрала себе. ЧП случилось в Кирилловском районе.

В полицию обратилась дочь пенсионеров, проживающих в деревне Епимахово. Она заявила, что кто-то подменил деньги на фальшивые.

Полицейским пострадавшие предъявили семь билетов «Банка приколов», похожих на банкноты по 5000 рублей. Старики утверждали, что их им выдала женщина - почтальон, старики получают пенсию на дом через Почту России.

Подозреваемую задержали. 40-летняя женщина созналась в обмане. Она купила фальшивки, подменила деньги, 35 тысяч рублей она потратила на свои нужды.