Для ветеранов Вологодского района бесплатно изготовят маски

Фото со страницы главы района Фото: vk.com

Глава Вологодского района заявил о старте проекта "С заботой о ветеранах". Пожилым вологжанам намерены бесплатно выдать 5 тысяч многоразовых масок. За изготовления взялась компания Нега из поселка Васильевское - социально-ответственный бизнес. Руководитель заявил, что работа будет выполнена бесплатно. Средства защиты передадут ветеранским ячейкам, те распространят маски через волонтеров.

В это время в Вологде мэр заявил, что тратить бюджетные деньги на раздачу масок не станет - по его словам, их не будут носить.

К проекту приглашаются и другие предприятия, желающие сделать доброе дело. "Наша задача максимально оградить от инфекции тех, кто особо уязвим: пожилые люди - в группе особого риска по коронавирусной инфекции", - заявил глава Вологодского района Сергей Жестянников.