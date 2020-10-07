В Череповце назвали адреса сети казино

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В Череповце 1 октября закрыли сеть игровых клубов. Следственный комитет вместе в сопровождении сотрудников УМВД и Росгвардии организовали межрегиональную операцию по захвату казино.

Игровые клубы располагались в городе металлургов на улицах Ленина, Ломоносова, Металлургов, Окинина и проспекте Победы. Туда пускали игроков лишь по предварительной договоренности. В помещениях прошли обыски: изъята почти сотня компьютеров и игровых машин. Техника маскировалась под автоматы для торговли криптовалютой. Установлено, что незаконная деятельность велась с 2017 года.

Руководители жили в Ярославле: правоохранители задержали 46-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. Мужчина попытался скрыться вместе с 6 миллионами рублей.

Проведены обыски в квартирах и автомобилях подозреваемых. Изъята документация, средства связи. На данный момент устанавливают личности других фигурантов бизнеса.