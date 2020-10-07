23-летний сокольчанин ударил полицейского по лицу и сел в тюрьму

В Соколе ранее судимого молодого человека посадили за применение насилия к полицейскому. Он проведен ближайшие годы в колонии.

23-летний местный житель признан виновным в совершении

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в

отношении представителя власти). Инцидент произошел 3 марта 2020 года около 13 часов в изоляторе временного содержания МО МВД России «Сокольский». Дежурный подошел к камере, в которой арестованный кричал и матерился, портил имущество в камере. Во время перемещения нарушителя за решетку, молодой человек полез в драку, он ударил стража правопорядка по лицу.

Приговором суда обвиняемому, ранее судимому также за грабеж и кражу,

назначено окончательное наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения

свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает региональное управление Следственного комитета.