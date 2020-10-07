Мужчина избил незнакомку, затащил в подъезд и изнасиловал

В Вологде вынесен приговор 30-летнему насильнику. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области, 30-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

В минувшем апреле вологжанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прямо на улице Вологды напал на малознакомую 33-летнюю женщину и нанес ей удар рукой по затылку. Затем он ее избил и затащил в подъезд, где изнасиловал.

Следователи в тот же день приняли решение о задержании подозреваемого.Он был арестован и находился под стражей.

Подсудимому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.