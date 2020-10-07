Пятидесятая смерть от коронавируса зафиксирована в Вологодской области

В Вологодской области сообщили о пятидесятом умершем от коронавируса. На сегодняшний день в регионе 1038 активных случаев - тех, кто лечится от коронавируса. Всего с начала пандемии таких пациентов было около 5 тысяч.

Только за последние сутки зафиксировано 60 положительных результатов теста на коронавирус,

44 заболевших - в Череповце, 10 — в Вологде, 4 — в Шекснинском районе. По одному новому случаю коронавируса зафиксировано в Великоустюгском и Череповецком районах.

Как сообщал областной оперштаб, в Череповце вернулись к усиленным мерам профилактики коронавируса. В Вологодском районе часть медмасок передадут бесплатно.