35 дворов планируется отремонтировать в Вологде в 2020 году

Список дворов, которые будут ремонтировать в 2021 году, опубликован. Фото: администрация города Вологды

Стало известно, какие дворы будут отремонтированы в Вологде в 2021 году. В список попали 35 дворовых территорий. Благоустройство произведут в рамках проекта "Городская среда".Всего на реализацию федерального проекта в областной столице в следующем году планируют направить более 239 млн. рублей из бюджетов всех уровней, из них более 184 млн рублей – на ремонт дворов, в том числе более 30 миллионов - из городского бюджета.

Как сообщает пресс-служба администрации города, продолжатся работы в Рождественском парке в микрорайоне Охмыльцево, начнется благоустройство Осановской рощи.

- Адреса дворов определены на основе рейтинга, который был составлен еще в 2017 году. Баллы начисляли каждому дому за наличие проектно-сметной документации, комплексный подход, участие жителей в благоустройстве территории и целый ряд других пунктов. Что касается общественных пространств, их выбрали сами вологжане в ходе рейтингового голосования, - пояснил начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Напомним, голосование за общественные пространства для благоустройства в 2021 году прошло на официальном сайте администрации города в феврале 2020 года. Лидером стал Рождественский парк, набравший около 1200 голосов, на втором месте с результатом более 800 голосов оказалась Осановская роща.

Как сообщил мэр города Сергей Воропанов, по Рождественскому парку проект уже подготовлен и получил положительное заключение госэкспертизы. В следующем году мы будет ремонтироваться, в первую очередь, это пространство. Оставшаяся часть средств будет направлена на первый этап благоустройства Осановской рощи, проект которого разрабатывается вместе с жителями Лаборатория городской среды. При этом нужно понимать, что реконструкция Осановской рощи займет не один год.

В ближайшее время на каждой территории пройдут встречи с жителями для уточнения проектов. Кроме того, до старта работ необходимо проверить коммунальные сети и в случае необходимости провести их замену.