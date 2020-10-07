Череповец вернулся к профилактическим мероприятиям первой волны из-за роста числа заболевших

Череповец остается лидером по заболеваемости новой коронавирусной инфекции в регионе. Поэтому там вернулись к профилактическим мерам первой волны. Об этом сообщает областной оперштаб по коронавирусу. Количество действующих в городе мобильных бригад увеличили до десяти: четыре из них будут проверять самоизоляцию граждан, которым предписано находится дома, еще четыре бригады отправятся с проверками в торговые учреждения, одна бригада будет проверять общественный транспорт, еще одна займется детьми. Важно не только наличие, но и правильное ношению маски. Мэрия Череповца потребовала усилить работу по дезинфекции общественного транспорта. Так, каждую ночью весь парк обрабатывается генераторами горячего тумана. Восстанавливается работа волонтерских штабов для помощи пожилым череповчанам.