Командировочный из Волгограда с товарищем разгромили сауну в Череповце. Администратор заведения вызвал подмогу по "тревожной" кнопке.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, 5 октября около 20:00 наряд бойцов прибыл в сауну на Шекснинском проспекте.

Администратор заведения сообщила, что двое мужчин выпивали в сауне, затем стали буянить: ругались, дрались, испортили, залив алкоголем, колонку от аудиосистемы, а также сломали шкаф.

Администратор попыталась навести порядок. Один из дебоширов оделся и ушел. Но второй продолжал хулиганить, так что женщина нажала на "тревожную" кнопку.

Сотрудники Росгвардии установил личность погромщика. Это оказался 38-летний житель Волгограда, приехавший в Череповец в командировку. В сауне он был не в состоянии ответить на вопросы росгвардейцев. Поэтому хулигана передали полицейским.

Сумму ущерба заведению от посещения командировочного с другом составила примерно 25 тысяч рублей. По ним будет принято процессуальное решение, объяснили в пресс-службе Росгвардии перспективы отдохнувших.