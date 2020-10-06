Вологжанин получил 6,5 лет за убийство мужчины из-за энергетика

Мужчина был зверски избит. Фото: СУ СК России

Из-за банки энергетика подросток избил до смерти мужчину прямо в продовольственном магазине Вологды. Конфликт произошел 18 января 2020 года в 23:35 в магазине на улице Ленинградской. 17-летний подросток набросился на 31-летнего мужчину, зверски избил его так, что тот умер. Все это происходило на глазах приятелей молодого человека. Как оказалось, парень поставил на банкомат банку с энергетиком, а мужчина взял и открыл ее. Реакция на этот поступок была избыточно бурной. Избитому успели вызвать скорую помощь, мужчину довезли до реанимации, но спасти так и не смогли.

Убийца попал под суд уже совершеннолетним. За преступление ему назначено наказание в виде 6.5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.