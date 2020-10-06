В Вологде горело промпредприятие на Окружном шоссе

В Вологде горело промышленное предприятие. Как сообщает пресс-служба МЧС, тревожный звонок дежурному раздался 5 октября в 20:58.

Горело на промышленном предприятии расположенном на Окружном шоссе, 13. Как оказалось, загорелся шлифовальный станок. Огонь не распространился дальше - площадь пожара составила 2 квадратных метра. Однако производственный механизм был поврежден. Пострадавших - нет. Причина ЧП устанавливается.

6 октября в 8: 30 поступило сообщение о пожаре в здании деревообрабатывающей компании в Вологде на Промышленной.

На ликвидацию отправились 18 человек личного состава и 10 единиц техники.

Пожар возник в пристройке к столярному цеху, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На момент прибытия пожарных горел потолок пристройки.

Работники не пострадали - они покинули помещение до прибытия пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.