В Вологде на лукьяновских дачах погиб мужчина

От дачного дома осталось лишь пепелище. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде на даче сгорел мужчина. ЧП случилось в садовом товариществе «Восход», что в Лукьяново.

Звонок дежурному МЧС раздался 5 октября в 19 часов. Горел одноэтажный деревянный дачный дом. Пожарные выехали на место, но постройка сгорела полностью. В даче находился 54-летний вологжанин, он погиб. По сообщению пресс-службы, дом общей площадью 24 квадратных метра был электрифицирован, отапливался от обогревателя. Но причины ЧП уточняются. Пожарных вызвала соседка, работавшая на даче - она увидела дым над домом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.