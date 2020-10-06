Выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, продлены до конца года

Ситуация с коронавирусом в Вологодской области, как и во всей стране, остается напряженной. В связи с этим президентские и областные выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, продлены до конца 2020 года. Об этом заявил губернатор области Олег Кувшинников.

В Вологодской области сокращается количество пустых коек в моногоспиталях. Чтобы ситуация не стала критической, губернатор Олег Кувшинников потребовал до 15 октября в череповецком моногоспитале увеличить число коек в моногоспитале до 500.

В Вологде до 15 октября должны быть созданы карантинные койки для пациентов с неустановленными заболеваниями, а ранее созданный моногоспиталь, который использовался в том числе как сортировочный пункт, освободить исключительно для ковидных больных.

Далее губернатор поставил цель до 1 ноября быть готовым к развертыванию второй очереди коек с увеличением их до 1310, приступить к формированию новых монопрофильных госпиталей, обеспеченных ИВЛ, кислородными аппаратами, медикаментами, СИЗ, а также сформировать резерв работников.