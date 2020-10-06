В вологодских школах классным руководителям стали доплачивать

Вологодским педагогам начали платить за классное руководство по 5 тысяч рублей в месяц. Выплаты учителя получили в преддверии Дня учителя. Всего в регионе классное руководство вели 6467 учителей. Им и было выплачено по 5 тысяч рублей. Как сообщили в правительстве Вологодской области, в сентября на эти цели направлено более 50,5 млн. рублей из средств, предусмотренных федеральным бюджетом.

Напомним, решение о поддержке института классного руководства принято президентом России Владимиром Путиным. Всего в 2020 году в регионе на выплату классным руководителям потратят 207,1 млн. рублей. При этом прежние выплаты за классное руководство сохраняются, пояснили в областном департаменте образования.