В Вологде запустили второй умный пешеходный переход

- Фото: Вологда РФ

В областной столице появился второй пешеходный переход с интеллектуальной системой распознавания движения. На аварийном перекрестке Мохова и проспекта Победы с пятницы заработала "умная зебра".

Если к проезжей части приближается пешеход, животное или велосипедист, то для водителей загорается красное табло "Внимание: пешеход!" и срабатывает звуковое оповещение: "Убедитесь в безопасности перехода". Велосипедистов просят спешиться. На дорогу проецируется соответствующий дорожный знак. Экспериментальная система - разработка местных предпринимателей и установлена за их счет. На данный момент, в проект все еще вносятся необходимые исправления.