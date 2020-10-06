В Вологде у ТЦ будет работать прививочный пункт

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В Вологде медики установят пункт мобильной вакцинации у торгового центра. В среду 7 октября вологжане смогут привиться от гриппа у Мармелада. Процедуру проведут специалисты городской поликлиники №1. Желающих ждут с 14:00 до 16:00.

При себе необходимо иметь паспорт и быть совершеннолетним. Медики проверят температуру и уточнят, не было ли симптомов ОРВИ и гриппа в последние 2 недели. Использоваться будет отечественный препарат «Совигрипп».

Кроме того, привиться можно и в поликлинике по месту жительства. Мобильные пункты ожидаются еще и 15, 23, 27 октября.