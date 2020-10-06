В Вологде волонтеры в воскресной школе помогают со школьной программой

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В областной столице педагоги-добровольцы помогают детям подтянуть знания школьной программы. Проект «Служение доброй воли» создан для ребят из начальных и старших классов из семей с финансовыми сложностями. Преподаватели математики, русского языка и литературы бесплатно позанимаются с ребенком.

Программа организована кафедральным собором Рождества пресвятой Богородицы на средства президентского гранта. Занятия проводятся в воскресной школе. Информацию можно получить по телефону: 8 (911) 513-35-96.