В Вологде ищут подрядчика на строительство крупнейшего детсада

- Фото: администрация города Вологды

В областной столице объявлен конкурс на строительство самого большого детсада в городе. Здание хотят разместить на улице Народной и планируют выделить 413,5 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

Проект типовой — из реестра экономически эффективных от Минстроя. Дошкольное учреждение на 420 мест с бассейном, спортивным и актовым залом. 5 из 18 групп будут для яселек. Контракт хотят заключить уже к концу октября — началу ноября 2020 года. Заведение должно быть построено в следующем году.

По информации Администрации Вологды, это уже 8 детсад за последние два года. На данный момент на улице Ярославской готовится дошкольное учреждение на 220 мест. В прошлом году открылись 4 садика в общей сложности на 1170 детей. В этом — два сада по 350 мест.