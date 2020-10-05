В Череповце заместитель председателя гордумы заболел коронавирусом

Фото со страницы Романа Маслова ВКонтакте.

Еще один депутат череповецкой городской Думы заболел коронавирусом. Заместитель председателя Роман Маслов госпитализирован, он находится в моногоспитале.

32-летний зампредседателя городской думы Череповца Роман Маслов заболел, ему был сделан тест на коронавирус, тест оказался положительным. Ему была предложена госпитализация, Роман согласился. Сейчас он находится в моногоспитале и чувствует себя нормально. Как сообщает портал Город ЧЕ, депутат был осторожен : на мероприятиях и встречах он всегда был в маске.

Напомним, на прошлой неделе заболела глава города, председатель городской Думы Маргарита Гусева. Она находится на самоизоляции.