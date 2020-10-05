Вологодские школьники пойдут с 19 октября на досрочные каникулы из-за COVID

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На заседании оперативного штаба Олег Кувшинников рассказал о сложной ситуации в образовательных учреждениях из-за коронавирусной пандемии. Количество заболевших школьников растет, многие классы выходят на дистанционное обучение. В детских садах становится все больше закрытых групп.

Глава региона заявил о намерении распустить школы с 19 октября по 1 ноября на досрочные осенние каникулы. Они продлятся на неделю дольше, чем обычно. Главное условие – все школы области и учреждения допобразования уходят на отдых одновременно.