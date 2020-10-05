Вологодская ФСБ заподозрила картельный сговор при госзакупке медперчаток

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УФСБ по Вологодской области обнаружило нарушения при госзакупке перчаток для местных медиков. Начальная (максимальная) цена закупки составляла 246 339 750 рублей.

Правоохранители посчитали, что объединение в одну закупку печаток разного вида серьезно сузило предложение. Лишь небольшое количество поставщиков могло конкурировать за контракт. Получается, что комитет госзаказа Вологодчины мог упустить выгодные условия у предпринимателей с более низкой ценой.

УФАС подтвердили, что таким образом заказчик нарушил закон о защите конкуренции. ФСБ считает, что вероятно мог иметь место картельный сговор - согласованное завышение цеповых предложений группой поставщиков изделий узкого применения.

Правоохранители вместе с комитетом госзаказа промониторили подозрительную закупку. Было решено провести торги ранее объявленной даты. Из трех (всех) допущенных организаций, на аукцион явилась единственная. При этом она незначительно снизила начальную цену. Это выглядит очень подозрительно.

УФАС решило отменить протоколы определения поставщика, комитет же обязан изменить документацию по закупке. Дело рассмотрит прокуратура.