Мэр Вологды объяснил, почему вологжане не получают бесплатных масок

-

Мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе прямого эфира 5 октября заявил, что маски жителям бесплатно раздавать не будут. При этом раньше средства защиты выдавали пенсионерам на автовокзалах и на остановках.

Сити менеджер подчеркнул, что тратить бюджетные деньги на бесплатные маски просто неправильно. По его мнению, сейчас они стоят не так дорого или их даже можно смастерить самим. "Тут вопрос уже в воспитании, наверное. Если вы не бережете свое здоровье, не бережете здоровье окружающих людей, то даже если бесплатно вам маску дадут, вы ее все равно носить не будете", — отметил Сергей Воропанов.

На Вологодчине потратили 93 млн. рублей на обеспечение средствами защиты и дезинфекцию помещений при голосовании по поправкам в Конституцию. В Нью-Йорке с мая раздают бесплатные маски, в том числе и сотрудники полиции.