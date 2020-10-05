Молодая работница котельной до смерти забила старшую коллегу трубой и ножом

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В областной столице прогремело жестокое убийство 58-летней женщины. Ее порезала кухонным ножом, а потом забила трубой 25-летняя коллега - работница котельной.

1 октября на Окружном шоссе на площадке деаэраторов произошла ссора между напарницами. Вологжанки работали в одной смене. Подозреваемая не признается в причинах конфликта, который повлек за собой смерть женщины.

Следователи выяснили, что разозленная чем-то девушка взяла кухонный нож и замахнулась на коллегу. Та побежала. Тогда нападающая сбила жертву с ног и до смерти забила металлической трубой по голове.

Правоохранители планируют провести психиатрическую экспертизу.