18-летний вологжанин хотел снять проститутку, но получил лишь мошенника

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В вологодскую полицию обратился 18-летний юноша с печальным рассказом. Он поведал, что нашел ночью в интернете рекламу проституток и решил откликнуться - позвонил по номеру.

Наивный вологжанин поверил увещеваниям собеседника и перевел 15 тысяч рублей на номер телефона. "Сутенер" якобы хотел так увериться в платежеспособности клиента. После того как заказчик был признан достаточно зажиточным, мошенник испарился. Юноша же без ночного секса отправился писать заявление в полицию. По данному случаю возбуждено уголовное дело.

За статистикой количества вологжан, пострадавших от дистанционных мошенников, следить так же захватывающе, как и за COVID-19. Практически каждый день доверчивые жители Вологодской области переводят аферистам свои кровные, да еще и берут ради преступников кредиты. За минувшие сутки злоумышленникам перевели 29 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.