В Вытегре банда подростков кидала петарды в катер

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В Вытегре сотрудникам Росгвардии удалось предотвратить пожар, который учинили четверо подростков.

Сотрудники вневедомственной охраны услышали хлопки и поехали на звук. Они обнаружили детей, бросавших подожженные петарды в рубку пришвартованного судна. Из него валил дым, но злоумышленников это только радовало.

О возгорании росгвардейцы сообщили пожарным и вызвали полицию. Преступление пресекли, детей передали сотрудникам по делам несовершеннолетних для дальнейших разбирательств.

Пожарной охране пришлось вскрыть рубку катера и вынести оттуда тлеющие вещи.