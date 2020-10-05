Череповчанка, вышедшая из машины, отлетела от удара Волги

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Жуткая авария произошла у мясокомбината на улице Школьной в Череповце.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Дэу Нексия не снизила скорость при возникновении опасности и врезалась в стоявший после ДТП ГАЗ-3102. От удара Волга отлетела на пешехода. 31-летняя женщина вышла из автомобиля после предыдущей аварии. Череповчанка серьезно пострадала и с закрытой травмой таза и левого бедра доставлена в областную больницу № 2.

На проезжей части момент ДТП находился и 25-летний водитель Волги, но он не травмирован.