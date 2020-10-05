Шокирующее число заболевших на Вологодчине: в ответ губернатор просит мыть руки

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области за минувшие сутки по состоянию на 5 октября выявлено 57 новых пациентов с диагнозом COVID-19. Космический рост заболевших пошел с пятницы - тогда Вологодчина перешагнула отметку в полсотни зараженных в день. В субботу уже 57 заболевших, в воскресенье 56. Большие числа были лишь два дня в мае: 75 и 59 новых пациентов. При этом в то время вологжане находились на самоизоляции. Кроме того, в больницах было меньше больных - выздоровление занимает несколько недель в лучшем случае.

На взрывной рост количества заболевших губернатор ответил, что лишь соблюдение правил безопасности поможет нам остановить распространение инфекции. Попросил носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

5 октября по количеству выявленных случаев в лидерах Череповец - 28 заболевших. 12 в Вологде, 6 в Череповецком районе, 4 в Кадуйском, 2 в Вологодском, по одному в Харовском, Сокольском, Белозерском, Нюксенском, Кирилловском.

49 человек погибли. Сейчас в регионе болеют 994 человека.