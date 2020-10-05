Под Устюжной в сетях местные жители нашли труп

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Около деревни Ванское Устюженского района, в реке Мологе местные жители обнаружили лодку ПВХ, в которой было тело мужчины, запутавшегося в сетях. 39-летний вологжанин поехал на рыбалку с 40-летним другом. Его тело нашли позже, сообщила пресс-служба областного Управления МЧС.

На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Поисковая операция завершена.

На Кубенском озере продолжают искать трех мужчин, уехавших на рыбалку еще 29 сентября. В километре от берега была обнаружена их перевернутая лодка с мотором.