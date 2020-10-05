117 тысяч мальков стерляди выпустили в реку Сухону

Почти 120 тысяч мальков стерляди выпустили в конце сентября в реку Сухону в Нюксенском районе. Выпуск рыбы контролировала представительная комиссия.

Как сообщил начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов, в общей сложности 29 сентября в Сухону было выпущено 117 701 мальков стерляди. Зарыбление водоемов проводится регулярно. Вологодские водоемы зарыбляются мальками стерляди, нельмы, сига, белого амура, а также личинками щуки.

«Это проводятся для компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам, в присутствии комиссии, сформированной Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства, с участием Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области, органов рыбоохраны, представителей Вологодского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Именно эта научная организация даёт рекомендации по водным объектам, куда выпускается малек», - рассказал Сергей Поромонов.

В этом году уже произведен выпуск стерляди (71 644 штук) в Мологу и Сухону в Тотемском районе, в реку Юг, а также Шекснинское водохранилище.

Как сообщает правительство области, работа по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в регионе восстановлена с 2014 года. Так, например, с апреля по ноябрь прошлого года выпущено более 11 млн. мальков в реки Юг (Никольский район), Сухона (Великоустюгский, Тотемский, Никольский, Нюксенский районы), Молога (Устюженский район), Вага (Верховажский район), Андома (Вытегорский район), озера Кубенское (Усть-Кубинский район), Белое (Вашкинский район), Озерко (Сокольского район) и Шекснинское водохранилище (Кирилловский район).