Деревянный Дом культуры сгорел в Вологодской области

Дом культуры уничтожен огнем полностью.

В Шекснинском районе сгорел Дом культуры. ЧП случилось в Чаромском. 4 октября в 22.40 поступило сообщение о пожаре в Доме культуры по адресу: Шекснинский район, село Чаромское. Когда пожарные прибыли на место, кровля деревянного здания уже горела. Как сообщает пресс-служба МЧС, в 23.10 возгорание удалось локализовать на площади 266 кв.м. В 23.36 открытое горение было ликвидировано, сотрудники МЧС России проводят проливку и разборку конструкций. В результате пожара никто не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие 19 человек и 8 единиц техники.