Неизвестные подожгли деревянный дом в Соколе

В Соколе подожгли двухэтажный многоквартирный дом. Как сообщили в областном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило 3 октября в 9:53. Горел двух-подъездный 16-квартирный дом по адресу улица Мамонова, дом 6.

На место выехали 6 пожарных машин. Общая площадь пожара составила 64 кв. м.

Огонь повредил внутреннюю отделку и мебель квартиры, наружную обшивка дома на площади 20 квадратных метров, чердачное перекрытие на площади 4 квадратных метра.

При тушении дома было эвакуировано 12 человек, спасено 4 человека, в том числе один ребенок.

Как сообщает пресс-служба МЧС, вечером 3 октября в Соколе произошел еще один пожар. В 19 часов 45 минут диспетчеру ПСЧ-17 поступило сообщение о пожаре в 3-х комнатной квартире на 2-м этаже, 5-этажного, кирпичного, многоквартирного жилого дома по адресу улица Кирова 38. Квартира принадлежит мужчине 1955 года рождения, который является инвалидом I группы. Общая площадь пожара составила 80 кв. м. Собственник квартиры с признаками отравления угарным газом доставлен в Сокольскую ЦРБ. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем.

В ликвидации задействовано 6 единиц техники. В соцсети "ВКонтакте" появилась благодарность от имени спасенных: "Выражаем огромную благодарность пожарным ,прибывшим на пожар вечером на ул.Кирова,дом 38. Спасибо за понимание и эвакуацию детей и взрослых с верхних этажей.Низкий вам поклон! Жертвуя собой,спасаете нас!!! Дай Бог вам всем здоровья и удачи!"