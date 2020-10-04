В Вологде волонтеры ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Информацию о пропавшей девочке распространяют волонтеры.

В Вологде ищут ушедшую из дома 14-летнюю девочку. Она пропала 30 сентября. Ее фото распространяют волонтеры ПСО "Ты не один".

Девочка-подросток Полина Бутырина не выходит на связь, она ушла в среду из дома в Паровозном переулке.У девочки крашеные светлые волосы, голубы глаза, рост -165 сантиметров. Одета в черные джинсы, куртку и водолазку, светлые кроссовки, при ней был сиреневый рюкзак.

Всех, у кого есть информация о пропавшей, просьба позвонить волонтерам по телефону 8 911 505 68 98 или в полицию - 102.