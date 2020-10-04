В Вологде из реки достали автомобиль ВАЗ

Автомобиль оказался в воде между Красным мостом и мостом 800-летия Вологды. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде из реки доставали автомобиль ВАЗ - 2112. Операция происходила между мостами 800-летия Вологды и Красным.

Как автомобиль оказался в реке Вологде, устанавливают сотрудники полиции. Инцидент случился возле берега со стороны Заречья, у дома 159 на Набережной VI Армии.

Известно, что автомобиль оказался в воде накануне, 3 октября. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, в операции были задействованы силы и средства аварийно-спасательной службы и полиции Вологды. В том числе от МЧС России на месте работали четыре человека личного состава и две единицы техники.

Как стало известно, машина скатилась с берега в реку: молодой автолюбитель забыл поставить ее на ручной тормоз. Для того, чтобы зацепить технику под водой, пришлось задействовать водолазов.