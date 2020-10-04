В Череповце при столкновении иномарок пострадали трое детей

Иномарка после столкновения была сильно деформирована. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце в ДТП пострадали трое детей. Две иномарки столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Раахе, сообщает портал Город Че.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, ЧП случилось 3 октября в 15:10. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Киа Маджентис» проехал на красный свет, там двигалась «Тойота РАВ 4» под управлением 41-летнего мужчины.

Пострадала 5-летняя пассажирка КИА — с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота она направлена в медучреждение. Водитель КИА с подозрением на травму бедра также госпитализирован.

В «Тойоте» травмы получили пассажирки 42 и 7 лет. Обе были госпитализированы - у них тупые травмы живота. Также в больницу отправили еще одну пассажирку Тойоты - 8-летнюю девочку. Ее обследуют врачи.

На место происшествия выезжало руководство ОГИБДД по Череповцу.