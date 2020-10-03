В Вологодской области два человека погибли от коронавируса

За сутки на утро 3 октября положительный тест на коронавирус получили рекордное число человек - 57. В то же время выписаны 23 человека.

Снова большой прирост заболевших в Череповце - 37 человек. В Вологде выявлено 9 инфицированных, 6 - в Кадуйском районе, по два - в Бабаевском, Череповецком, один - в Белозерском.

В активной фазе болезнь протекает у 900 человек. Это почти вдвое больше среднего чила болеющих коварной инфекцией. Кроме того, за сутки умерли два пациента с COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе погибли 49 человек. За последние сутки проведено 3262 теста на коронавирус, всего с начала пандемии сделано 444 348 тестов.

По общероссийским данным за сутки выявлено почти 10 тысяч случаев - 9859 случаев.