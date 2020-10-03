Руководитель районной администрации незаконно подписал акт выполненных работ

В Усть-Кубинском районе привлечен к административной ответственности руководитель администрации. Он принял работ по установке 6 фонарей у ДК вместо положенных 10.

Постановлением заместителя начальника Департамента финансов Вологодской области руководитель администрации Усть-Кубинского муниципального района Александр Семичев привлечен к административной ответственности по ч. 10 ст.7.32 КоАП РФ (приемка выполненной работы (ее результатов) при несоответствии работы условиям контракта. При этом выявленное несоответствие не устранено подрядчиком и привело к уменьшению объема выполняемых работ. Семичеву назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Как следует из материалов дела, Семичев принял работы по муниципальному контракту по благоустройству площадки Усть-Кубинского дома культуры, которые были частично не выполнены. Работы по установке 6 фонарей были оплачены за счет бюджетных средств как работы по установке 10. Стоимость оплаченных, но невыполненных работ составила 46 000 рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, руководитель администрации обратился с жалобой в Сокольский районный суд, просил снизить размер назначенного наказания до 10 000 рублей, поскольку никаких вредных последствий его поступок не повлек, все недостающие элементы благоустройства находятся в исправном состоянии на хранении. При этом вину в совершении административного правонарушения он не отрицал.

Но суд не нашел оснований для изменения наказания Александру Семичеву, поскольку оно является минимальным в соответствии с санкцией статьи. Суд оставил постановление без изменения, жалобу Семичева – без удовлетворения.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

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