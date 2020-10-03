21-летняя девушка в Вологде купила поддельный больничный

В Вологде перед судом предстала 21-летняя девушка: она принесла на работу поддельный больничный. Суд признал ее виновной. Но уголовное дело прекратил в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

21-летнюю девушку обвинили в использовании заведомо подложного документа.

Девушка вечером 10 ноября 2019 года в Вологде приобрела у неустановленного лица заведомо поддельный официальный документ, освобождающий от обязанностей - листок нетрудоспособности, который заказала через Интернет. При этом за медицинской помощью она не обращалась.

На следующий день девушка вручила бумагу своему начальнику - директору магазина «Дом обуви Тофа». Но при проверке листка нетрудоспособности ГУ Костромское РО ФСС РФ выявило признаки подделки, экспертиза подтвердила это.

Материалы уголовного дела поступили в суд с постановлением дознавателя для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании прокурор, обвиняемая и ее защитник ходатайство дознавателя поддержали. Суд прекратил уголовное дело и назначил штраф - 10 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.