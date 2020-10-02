3,5 года лишения свободы назначили подросткам за женские туфли

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В областной столице осудили двух несовершеннолетних, совершивших грабеж в магазине обуви.

Друзья 14 и 15 лет в декабре прошлого года решились напасть на магазин на улице Мира. Один держал дверь открытой, а другой схватил коробку с женскими туфлями за 2 тысячи рублей. После этого они продали товар на рынке, выручили 700 рублей и проели их. Полицейским удалось вернуть обувь владельцу, а злоумышленников задержать.

Дети в преступлении раскаялись и помогли в расследовании. Учитывая это, им назначили 2 и 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года каждому. В течение этого времени они должны вести себя безупречно, иначе могут получить реальный срок.