В Вологде запустили автобус с артистами театра

Фото Вологодского драмтеатра

В областной столице со 2 октября на автобусе маршрута №48 разместили фотографии артистов Вологодского драматического театра. Повезло, что перевозчик оказался заядлым театралом. Внутри салона даже удалось расклеить афиши на ближайшие представления.

Таким образом вологжанам решили напомнить, что один из старейших театров Северо-Запада начал свой 172-й театральный сезон. В субботу, 3 октября, состоится премьера спектакля «Маскарад» по произведению М.Ю. Лермонтова.

Вероятно вскоре остановки начнут объявляться голосом местных звезд. "В планах появление театральных автобусов и на других маршрутах Вологды", - рассказал директор драма Геннадий Травинов.